Достижение результатов заняло значительное время со стороны американской делегации в рамках переговоров с Россией по Украине, прошедших накануне в Кремле. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер потратили определенное время, добиваясь положительных результатов в общении с российскими коллегами.

«Они все — крупные бизнесмены, Уиткофф тоже очень крупный бизнесмен. Они все люди не бедные, влиятельные, но они сейчас посвятили часть своей жизни, часть свободного времени тому, чтобы добиться хорошего результата», — сказал Ушаков.

Помимо этого, помощник президента РФ подчеркнул, что без участия как с российской, так и с американской сторон специалистов достичь мирного урегулирования было бы невозможно.

Уиткофф встретился с президентом России Владимиром Путиным 3 декабря, чтобы осудить урегулирование украинского конфликта. Переговоры длились примерно пять часов.

Также, 5 декабря, Ушаков заявил, что тональность встречи Путина с Уиткоффом оказалась конструктивно-дружественной. Помощник президента подчеркивал, что глава государства встречался со спецпосланником шесть раз, поэтому они «понимают друг друга с полуслова».

