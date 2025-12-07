Ушаков: Уиткофф и Кушнер потратили время, чтобы у переговоров был результат

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Без специалистов с российской и американской сторон достичь мирного урегулирования невозможно, отметил помощник президента РФ.

Как Уиткоффа и Кушнера показали себя на переговорах с РФ

Фото: Reuters/Alexander Kazakov

Достижение результатов заняло значительное время со стороны американской делегации в рамках переговоров с Россией по Украине, прошедших накануне в Кремле. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер потратили определенное время, добиваясь положительных результатов в общении с российскими коллегами.

«Они все — крупные бизнесмены, Уиткофф тоже очень крупный бизнесмен. Они все люди не бедные, влиятельные, но они сейчас посвятили часть своей жизни, часть свободного времени тому, чтобы добиться хорошего результата», — сказал Ушаков.

Помимо этого, помощник президента РФ подчеркнул, что без участия как с российской, так и с американской сторон специалистов достичь мирного урегулирования было бы невозможно.

Уиткофф встретился с президентом России Владимиром Путиным 3 декабря, чтобы осудить урегулирование украинского конфликта. Переговоры длились примерно пять часов.

Также, 5 декабря, Ушаков заявил, что тональность встречи Путина с Уиткоффом оказалась конструктивно-дружественной. Помощник президента подчеркивал, что глава государства встречался со спецпосланником шесть раз, поэтому они «понимают друг друга с полуслова».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало главной темой мирных переговоров России и США.

