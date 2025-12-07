Ждет третьего ребенка? Поклонники заподозрили Нюшу в беременности

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 62 0

Поводом стала последняя публикация певицы в соцсетях.

Беременна ли певица Нюша

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Поклонники певицы Нюши заметили округлившийся живот у звезды во время концерта

Поклонники певицы Нюши предположили, что она беременна в третий раз. Соответствующие комментарии они оставляли под публикацией исполнительницы в ее соцсети.

На новом видео, которое звезда выложила в своем блоге, она поет и танцует на сцене перед зрителями в облегающем платье. У артистки виден небольшой животик. В связи с этим фанаты сочли, что знаменитость может находиться в деликатном положении.

«Она беременна?»;

«Она в положении?» — поинтересовались удивленные после увиденного выступления фанаты.

Однако округлые формы звезды могут быть и не связаны с ожиданием ребенка. До этого певица рассказывала, что уже несколько лет не взвешивается, так как старается не зацикливаться на цифрах. Она подчеркивала, что цифры на весах приносят ей дополнительный стресс.

Нюша — мама двоих детей, Серафимы-Симбы и Саффрона. Наследников знаменитость родила от бизнесмена Игоря Сивова. Пара рассталась летом 2023 года. Теперь певица не стремится раскрывать информацию о личной жизни.

Ранее, писал 5-tv.ru, Нюша раскрыла причину внешнего преображения.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

