Ждет третьего ребенка? Поклонники заподозрили Нюшу в беременности

Поклонники певицы Нюши заметили округлившийся живот у звезды во время концерта

Поклонники певицы Нюши предположили, что она беременна в третий раз. Соответствующие комментарии они оставляли под публикацией исполнительницы в ее соцсети.

На новом видео, которое звезда выложила в своем блоге, она поет и танцует на сцене перед зрителями в облегающем платье. У артистки виден небольшой животик. В связи с этим фанаты сочли, что знаменитость может находиться в деликатном положении.

«Она беременна?»;

«Она в положении?» — поинтересовались удивленные после увиденного выступления фанаты.

Однако округлые формы звезды могут быть и не связаны с ожиданием ребенка. До этого певица рассказывала, что уже несколько лет не взвешивается, так как старается не зацикливаться на цифрах. Она подчеркивала, что цифры на весах приносят ей дополнительный стресс.

Нюша — мама двоих детей, Серафимы-Симбы и Саффрона. Наследников знаменитость родила от бизнесмена Игоря Сивова. Пара рассталась летом 2023 года. Теперь певица не стремится раскрывать информацию о личной жизни.

