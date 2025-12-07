Умер актер сериала «Реальные пацаны» Дмитрий Красильников
Прощание с артистом пройдет 9 декабря.
Фото: ВКонтакте/standupmafiaru
Актер сериала «Реальные пацаны», организатор стендап-концертов и ведущий интеллектуальных игр Дмитрий Красильников скончался в возрасте 45 лет. Информацию об этом опубликовали его коллеги в социальных сетях.
«Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно теплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче», — сказано на странице сообщества стендапа во «ВКонтакте».
По данным коллег, причиной смерти стал инсульт, после которого он находился в тяжелом состоянии.
Прощание с артистом состоится 9 декабря в 15:00 по местному времени (13:00 мск).
Ранее супруга Дмитрия сообщала, что после перенесенного инсульта он находился в реанимации, из-за чего все запланированные выступления были отменены.
Дмитрий Красильников родился в 1980 году. Он принимал участие в телевизионных проектах «Comedy Баттл» и «Смех без правил», а также снимался в сериале «Реальные пацаны», где исполнил роль Андрея — друга героини Вики. В Перми он организовывал стендап-мероприятия, интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» и юмористические проекты, включая «Черный КВН».
