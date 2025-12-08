В Госдуме рассказали о введении новых правил предоставления семейной ипотеки

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 55 0

Программа станет более адресной.

Как изменятся правила оформления семейной ипотеки с 2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Якубовский: с 1 февраля изменятся правила предоставления семейной ипотеки

Со следующего года в России изменятся правила предоставления семейной ипотеки. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Он уточнил, что принцип «одна семейная ипотека на одну семью» начнет действовать с 1 февраля 2026 года. Так, программа, по словам Якубовского, станет более адресной и защитит от злоупотреблений.

Сейчас оформить льготу на жилье есть возможность как у мужа, так и у жены. Однако со следующего года воспользоваться этой лазейкой молодые семьи уже не смогут.

«С 2026 года жилье должно покупаться именно той семьей, которая имеет право на участие в программе и реально планирует в нем жить», — заявил парламентарий в беседе с агентством.

В рамках изменений будут также закрыты «донорские схемы», добавил Якубовский. Это значит, что россияне больше не смогут оформлять льготную ипотеку на своих родственников или знакомых.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме предложили сократить рабочую неделю для работающих родителей. С такой инициативой выступил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

