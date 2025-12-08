SСМР: Китаянка вышла замуж за спасателя, который вытащил ее из-под завалов в 10 лет

Жительница Китая вышла замуж за мужчину, который более десяти лет назад спас ее во время землетрясения в Вэньчуане. Об этом сообщает South China Morning Post.

Их необычная история получила огласку в Чанше, где прошло ежегодное массовое свадебное торжество в традиционном стиле с участием 37 пар.

История влюбленных началась в 2008 году. Тогда 22-летнего солдата по имени Лян направили на поисково-спасательные работы после землетрясения. Во время разбора завалов он обнаружил десятилетнюю девочку, оказавшуюся в ловушке на втором этаже обрушившегося здания и придавленную металлическими конструкциями. Спасательная бригада четыре часа прокладывала путь к ребенку, после чего девочку доставили в больницу. Позже ее семья переехала в провинцию Хунань, и больше своего спасителя она не видела.

Девушка признается, что со временем почти забыла его лицо.

«В моей памяти остался лишь размытый образ», — говорит она.

Все изменилось в 2020 году, когда она ужинала с родителями в ресторане в Чанше. Мать заметила мужчину за соседним столом и сказала, что он очень похож на того, кто когда-то вытащил ее дочь из руин. Девушка набралась смелости и подошла.

«Брат Лян? Это ты?» — спросила она.

Волнение оказалось взаимным: спасатель признался, что не узнал ее, настолько сильно она изменилась. После случайной встречи молодые люди обменялись контактами. Девушка первой написала ему и вскоре поняла, что привязалась к этому человеку. По ее словам, решающий момент наступил, когда она осознала собственные чувства.

«Я люблю его не из благодарности. Именно проводя с ним время, я поняла, что этому человеку могу доверить свою жизнь», — поделилась она.

Лян ответил взаимностью.

«Она — луч света в моей жизни. Когда мне плохо, ее позитивный настрой напоминает, что жизнь все еще полна надежды», — рассказал мужчина.

Спустя годы судьба вновь связала их — уже не на руинах, а у свадебного алтаря. История растрогала пользователей соцсетей.

«Это действительно судьба, предначертанная небесами. Сказка из реальной жизни», — написали комментаторы.

