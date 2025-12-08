«Абсолютно новый формат»: SHAMAN о прошедшем в Кремле концерте

SHAMAN: Концерт в кремле был очень волнительным из-за новой программы

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, с четырех лет выступает на сцене. Об этом исполнитель хита «Я русский» рассказал в беседе с 5-tv.ru на церемонии вручения премии «Звезды Дорожного радио».

Недавно SHAMAN дал большой сольный концерт на сцене Государственного Кремлевского дворца. Концерт проходил в два дня — 22 и 23 ноября. Шоу было посвящено 34-му дню рождения исполнителя. Программа получила название «30 лет на сцене», и у некоторых поклонников возник вопрос, почему она называется именно так.

«Многие думают: почему „30 лет на сцене“? Мне 34 года. Еще раз объясняю в сотый раз: я с четырех лет на сцене, соответственно концерт называется „30 лет на сцене“», — объяснил SHAMAN.

Артист признался, что первый концерт был очень волнительным, поскольку он не понимал, как зрители отреагируют на новый формат.

«Формат этой программы, которую мы с моей командой придумали… Это были, с одной стороны, и песни, но еще там было огромное количество речевых подводок, это был концерт-конферанс, концерт стенд-ап… Абсолютно новый формат», — рассказал Дронов.

Он отметил, что главной задачей концерта было показать, каким SHAMAN бывает в кругу близких людей. Ярослав хотел, чтобы программа состояла не только из музыки, но и из юмора и его философских размышлений.

«Мне кажется, что у нас это получилось… Настолько положительной реакции не было ни от одного моего такого сольного концерта, как от этих двух кремлевских», — поделился SHAMAN.

