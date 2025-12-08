Солнце штормит: какой будет геомагнитная активность Земли 9 декабря

Метеозависимым людям в этот период нужно быть особенно внимательными к своему самочувствию.
Фото: 5-tv.ru
URA.RU: 9 декабря ожидается магнитная буря уровня G1.7
Во вторник, 9 декабря, ожидается магнитная буря уровня G1.7 с геомагнитным индексом 5.67. Об этом сообщило агентству URA.RU Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным лаборатории, вероятность геомагнитного шторма составляет 96%, что является довольно высоким показателем, который практически гарантирует возмущения магнитосферы. В лаборатории уточнили, что вероятность спокойной обстановки и незначительных возмущений оценивается всего в 2%.
Уточняется, что максимальное воздействие придется на дневные и вечерние часы 9 декабря по московскому времени.
Магнитная буря уровня G1 считается слабой, однако индекс 5.67 находится на границе с умеренными возмущениями. При таких значениях метеозависимые люди могут чувствовать недомогание и слабость, а также испытывать головную боль.
Технические системы тоже подвержены воздействию, поэтому не исключены технические сбои в работе спутниковой навигации и радиосвязи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Солнце произошла вспышка класса X. Ученые также зарегистрировали несколько событий средней интенсивности.
