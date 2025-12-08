«Зима в Москве»: горожан и туристов ждет интерактивная игра с призами

В мобильном приложении «Яндекс карты» обновили специальный раздел, посвященный прогулкам по столице. Более 30 маршрутов по всем административным округам города объединили площадки проекта «Зима в Москве» и специальные предложения столичного бизнеса для жителей и туристов. Кроме того, маршруты включают популярные достопримечательности, билеты на которые можно приобрести на сервисе Russpass со скидкой 15 процентов — например, это Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева или Музей криптографии.

Гуляя по маршрутам, можно принять участие в интерактивной игре. За выполнение заданий в ней начисляют баллы в виде звезд, которые дают возможность участвовать в розыгрыше призов. В общей сложности разыгрывается более 200 призов. Среди них техника, гаджеты и фирменные сувениры. Главный приз — один миллион рублей, три победителя смогут потратить его на отдых мечты в России.

Для начала игры достаточно авторизоваться в мобильном приложении и открыть раздел «Зима в Москве». А чтобы посещение места или маршрута засчиталось, нужно оставить отзыв о нем и прикрепить фотографию.

К игре также присоединились компании — участники спецпроекта «Время возможностей». Москвичи и туристы узнают о специальных предложениях бизнеса на разных этапах игры, в том числе из подборки «Зимние выгоды». Так компании смогут повысить узнаваемость и привлечь новых клиентов, а пользователи — заработать баллы для розыгрыша, оставляя отзывы об участниках спецпроекта.