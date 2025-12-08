Песков: контакты между Россией и США продолжаются

Контакты между Россией и США продолжаются, однако обсуждений конкретных вопросов, связанных с украинским кризисом, пока нет. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Контакты осуществляются, но пока обсуждения не продолжались, поэтому каких-то заявлений конкретных из Киева мы не слышали, до нас тоже результаты пока не доводились», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Песков также отметил, что решение США отказаться от мегафонной дипломатии Кремль рассматривает положительно. Он подчеркнул, что сложнейшие переговоры такого рода должны проходить «в тишине», что способствует более продуктивному диалогу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле не имеют подтвержденных данных о разногласиях в украинском руководстве по поводу мирного плана американского лидера Дональда Трампа. По словам Дмитрия Пескова, работа спецпосланника и Джареда Кушнера строилась с учетом договоренностей, достигнутых в Москве, а детали их контактов с Владимиром Путиным пока не подлежат публичному обсуждению.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.