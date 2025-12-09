Российская армия освободила Остаповское в Днепропетровской области
В Минобороны рассказали об успехах ВС РФ в зоне СВО за сутки.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Российская армия освободила Остаповское в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение, освободив населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области и нанеся серьезный урон вооруженным силам Украины (ВСУ).
Военные действия затронули и другие ключевые районы. В результате операций в окрестностях Варваровки, Косовцево, Гуляйполя Запорожской области и Андреевки Днепропетровской области было нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады территориальной обороны.
По предварительным данным, потери украинских вооруженных сил составили более 210 военнослужащих, а также были уничтожены боевая бронированная машина, шесть автомобилей и склад материальных средств.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
