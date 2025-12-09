Российская армия освободила Остаповское в Днепропетровской области

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 65 0

В Минобороны рассказали об успехах ВС РФ в зоне СВО за сутки.

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Победы ВС РФ сегодня

Российская армия освободила Остаповское в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение, освободив населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области и нанеся серьезный урон вооруженным силам Украины (ВСУ).

Военные действия затронули и другие ключевые районы. В результате операций в окрестностях Варваровки, Косовцево, Гуляйполя Запорожской области и Андреевки Днепропетровской области было нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады территориальной обороны.

По предварительным данным, потери украинских вооруженных сил составили более 210 военнослужащих, а также были уничтожены боевая бронированная машина, шесть автомобилей и склад материальных средств.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru показал, что «Гиацинт-Б» уничтожил вражеский пункт управления БПЛА

Еще больше новостей -- у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Победы ВС РФ сегодня
5 дек
Российские войска освободили населенный пункт Безымянное в ДНР
3 дек
Российские бойцы освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области
2 дек
Российские войска освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области
1 дек
ВС РФ освободили населенный пункт Клиновое в ДНР
23 нояб
ВС РФ освободили Петровское в ДНР, а также Тихое и Отрадное в Днепропетровской области
22 нояб
ВС РФ освободили населенные пункты Звановка и Новое Запорожье
21 нояб
ВС РФ освободили населенный пункт Радостное в Днепропетровской области
20 нояб
ВС РФ освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области
18 нояб
ВС РФ освободили населенные пункты Цегельное в Харьковской и Нечаевку в Днепропетровской областях
18 нояб
Опубликованы кадры освобождения населенных пунктов Яблоково в Запорожской области и Рог в ДНР
-1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.27
1.18 89.71
1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:45
В России отмечают День героев Отечества
13:27
«Добро пожаловать в ад!» — Саркози пожаловался на условия в тюрьме
13:19
Ищут две недели: в Москве при загадочных обстоятельствах пропала модель Анжелика Тартанова
13:15
Женщина убила 66-летнюю медсестру из-за соревнований по чирлидингу
13:10
«С приездом, мамуля»: Агата Муцениеце вернулась домой из роддома
13:03
В Гонконге комментатора арестовали за подстрекательские посты о пожаре в Тай По

Сейчас читают

«Чтобы лошадь меньше потела»: 83-летний Лещенко рассказал о планах на 2026 год
«Как птица феникс»: Филипп Киркоров поддержал Ларису Долину
ПЗРК «Верба» на защите неба. Лучшее видео из зоны СВО
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео