Российская армия освободила Остаповское в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение, освободив населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области и нанеся серьезный урон вооруженным силам Украины (ВСУ).

Военные действия затронули и другие ключевые районы. В результате операций в окрестностях Варваровки, Косовцево, Гуляйполя Запорожской области и Андреевки Днепропетровской области было нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады территориальной обороны.

По предварительным данным, потери украинских вооруженных сил составили более 210 военнослужащих, а также были уничтожены боевая бронированная машина, шесть автомобилей и склад материальных средств.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

