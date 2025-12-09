Артиллеристы ежедневно выполняют боевые задачи, поражая цели противника.
Минобороны РФ
«Гиацинт-Б» уничтожил вражеский пункт управления БПЛА
Расчет 152-мм буксируемого орудия «Гиацинт-Б» из состава группировки войск «Днепр» ликвидировал пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Во время непрерывного наблюдения за районом боевых действий операторы беспилотных комплексов выявили, что в одном из заброшенных домов на правом берегу украинские боевики оборудовали центр управления дронами и регулярно осуществляли запуск аппаратов разных типов.
Получив координаты от расчета БПЛА и команду на огневое поражение, артиллерийский расчет быстро привел орудие в боевое положение. После наведения «Гиацинт-Б» произвел пристрелочный выстрел, а вторым — точным — полностью разрушил пункт управления беспилотниками. Потери ВСУ составили до десяти человек.
После завершения огневой миссии расчет оперативно замаскировал позицию, откатил орудие и укрылся в оборудованном блиндаже, предотвращая возможный ответный огонь противника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
