В Кремле рассказали, зачем применяют ИИ при подготовке «Итогов года» с Путиным

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Благодаря новым каналам, по которым можно отправить сообщение президенту РФ, активизировалась молодежь.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Песков: ИИ помогает обрабатывать вопросы россиян к Путину

Искусственный интеллект (ИИ) участвует в обработке вопросов россиян к президенту РФ Владимиру Путину на программе «Итоги года». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«GigaChat обрабатывает массив (информации. — Прим. ред.), но он является помощником. Интеллект никогда не станет сознанием», — подчеркнул представитель Кремля.

От граждан поступает огромное количество вопросов. ИИ упрощает обработку такого большого объема данных. Но работу нейросетей проверяют люди, и именно они принимают окончательные решения. Поэтому какие-либо риски, связанные с этим, минимизированы.

Одна из задач GigaChat — это выявить самые «острые» вопросы от граждан, добавил Песков. Но и они тщательно проверяются, так как и люди, обратившиеся к президенту, не всегда дают точную информацию.

Представитель Кремля также отметил, что и молодежь присылает большое количество вопросов к Путину. Такой активности от этой возрастной группы удалось достичь благодаря новым каналам, по которым можно отправить свое обращение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин подведет итоги 2025 года и ответит на вопросы россиян 19 декабря.

