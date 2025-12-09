Владимир Путин подведет итоги 2025 года и ответит на вопросы россиян 19 декабря

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Эта встреча, ставшая уже традиционной, подразумевает не только речь главы государства и доклад о достижениях 2025 года, но и его ответы на вопросы сограждан. Она пройдет в объединенном формате — начнется с большой пресс-конференции и закончится прямой линией.

Обращения россиян принимаются с 4 декабря, точка отсчета — с 15:00 по московскому времени. Принимать вопросы будут до окончания программы — до 19 декабря.

Как и прежде, есть несколько способов отправить свой вопрос Путину. Первый — написать его в специальной форме на сайте moskva-putinu.ru или москва-путину.рф, второй — телефонный звонок, номер — 8-800-200-40-40. Также можно написать смс или ммс-сообщение на номер 0-40-40, обратиться через специальное мобильное приложение и соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, в этом году платформу для выхода на связь с президентом россиян подготовит чат-бот в мессенджере MAX.

Прежде Путин заявлял, что в обработке сообщений снова примет участие GigaChat от Сбера. Программа уже доказала свою эффективность в 2024 году. Благодаря ей организаторы смогли быстро анализировать и распределять по категориям огромное количество вопросов. В прошлом году, согласно статистике, обратиться российскому лидеру захотели свыше двух миллионов человек.

Что известно об «Итогах года с Владимиром Путиным» в 2024 году

В 2024-м дата проведения прямой линии была аналогичной — 19 декабря. Она состоялась в столичном Гостином Дворе и продлилась чуть менее четырех с половиной часов. В течение этого времени глава государства подробно разобрал практически все актуальные темы, ответил на вопросы журналистов, в том числе иностранных, и сограждан. Говорили и о личной жизни президента, и о спецоперации, о мирных переговорах, будущем главы киевского режима Владимира Зеленского и обстановке в Сирии.

Путин подчеркивал, что Москва готова обсуждать перемирие, но операция будет продолжена. Одним из требований в вопросе подписания соглашения было участие представителей легитимных властей, а не нелегитимный президент Зеленский. Как отмечал российский лидер, при необходимости РФ даже согласилась предоставить ему убежище. Глава государства также добавил, что начинать спецоперацию, по его мнению, нужно было раньше.

Президент планировал встречу с экс-президентом Сирии Башаром Асадом, напоминал, что РФ занималась эвакуацией иранских военных, что цели, для которых десять лет назад ВС РФ входили в Сирию, были достигнуты — террористическое государство не появилось. Говоря об экономике, Путин отмечал, что доходы населения растут, но из-за санкций растут и цены, что, впрочем, не несет угрозы всей сфере.

Путин предостерегал россиян от мошенников, обещал контролировать ситуацию, говорил о новых регионах РФ, вопросах демографии и ужесточении требований к мигрантам. И в то же время называл союзников страны, в том числе Китай, и методы продуктивного международного сотрудничества. А еще поделился личным — что не считает себя полностью счастливым, что хочет чаще встречаться с друзьями детства.

