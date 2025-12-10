«Я за внуков»: Татьяна Буланова против налогов на контрацептивы

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

По ее мнению, государство должно помогать молодым семьям.

Татьяна Буланова против налогов на контрацептивы

Заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Буланова против налогов на контрацептивы. Об этом исполнительница хитов «Не плачь» и «Ясный мой свет» рассказала корреспонденту 5-tv.ru на «Дорожном радио».

«Я, наверное, с точки зрения государства вмешивалась бы только со стороны, чтобы помогать молодым семьям, чтобы стимулировать, чтобы появлялись дети, семьи, чтобы не было одиночек, чтобы не было чайлдфри», — сказала певица.

Татьяна Буланова выступает за продолжение жизни. Она всегда хотела много детей, а сейчас очень ждет внуков. При этом артистка понимает: люди все разные. Поэтому не стоит навязывать свое мнение каждому.

«Это здорово, когда появляется маленький ребенок, когда он желанный. Дай бог, чтобы он был здоровый», — подытожила 56-летняя артистка.

У Татьяны Булановой два сына: 31-летний Александр и 18-летний Никита.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актриса Агата Муцениеце вернулась домой из роддома.

