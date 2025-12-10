Профилактика всегда лучше лечения: что поможет предотвратить рак груди

Рита Цветкова
Рита Цветкова

Женщина способна произвести на свет нового человека. Но как сделать это, не поставив под удар собственное здоровье?

Что помогает женщинам снизить риск развития рака груди

Фото: 5-tv.ru

Онколог Игнатов: роды и естественное вскармливание снижают риск рака груди на 7%

За 2025 год в России выявлены 73 тысячи новых случаев рака молочной железы. Об этом в октябре рассказал старший научный сотрудник Национального центра онкологии Михаил Мазо на пресс-конференции. И важно не только контролировать состояние женского здоровья, но и снижать риск развития онкологических заболеваний. Профилактикой, помимо регулярных осмотров, могут стать роды и естественное вскармливание.

Кандидат медицинских наук, онколог-маммолог Максим Игнатов рассказал журналистам издания Газета.ру, что рак груди — это одна из болезней, которые можно эффективно профилактировать, на ранних стадиях она хорошо поддается лечению. И в первую очередь обезопасить себя нужно образом жизни и правильным питанием.

«Рацион должен содержать продукты, богатые клетчаткой, потому что это источник фитоэстрогенов. Эти вещества снижают риск развития опухолевых заболеваний, которые зависят от эндокринной системы», — сказал врач.

Женщинам также стоит ограничить употребление спиртных напитков. 100 миллилитров алкоголя повышают вероятность развитие рака груди на 10%. А вот роды и лактация — снижают на 7%. Кроме того, каждые 12 месяцев кормления грудью добавляют к этой цифре еще 4,3%. Но это не значит, что делать это необходимо при любых неблагоприятных обстоятельствах, верный выбор поможет сделать доктор.

Онколог призвал женщин и девушек с подросткового возраста посещать маммолога раз в год. До 40 лет рекомендуется также проводить ультразвуковое исследование (УЗИ), а после 40 — маммографию. Такой контроль позволяет обнаружить болезнь на ранней стадии.

Ранее 5-tv.ru выяснял, могут ли татуировки вызывать рак кожи.

