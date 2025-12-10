Профилактика всегда лучше лечения: что поможет предотвратить рак груди

Онколог Игнатов: роды и естественное вскармливание снижают риск рака груди на 7%

За 2025 год в России выявлены 73 тысячи новых случаев рака молочной железы. Об этом в октябре рассказал старший научный сотрудник Национального центра онкологии Михаил Мазо на пресс-конференции. И важно не только контролировать состояние женского здоровья, но и снижать риск развития онкологических заболеваний. Профилактикой, помимо регулярных осмотров, могут стать роды и естественное вскармливание.

Кандидат медицинских наук, онколог-маммолог Максим Игнатов рассказал журналистам издания Газета.ру, что рак груди — это одна из болезней, которые можно эффективно профилактировать, на ранних стадиях она хорошо поддается лечению. И в первую очередь обезопасить себя нужно образом жизни и правильным питанием.

«Рацион должен содержать продукты, богатые клетчаткой, потому что это источник фитоэстрогенов. Эти вещества снижают риск развития опухолевых заболеваний, которые зависят от эндокринной системы», — сказал врач.

Женщинам также стоит ограничить употребление спиртных напитков. 100 миллилитров алкоголя повышают вероятность развитие рака груди на 10%. А вот роды и лактация — снижают на 7%. Кроме того, каждые 12 месяцев кормления грудью добавляют к этой цифре еще 4,3%. Но это не значит, что делать это необходимо при любых неблагоприятных обстоятельствах, верный выбор поможет сделать доктор.

Онколог призвал женщин и девушек с подросткового возраста посещать маммолога раз в год. До 40 лет рекомендуется также проводить ультразвуковое исследование (УЗИ), а после 40 — маммографию. Такой контроль позволяет обнаружить болезнь на ранней стадии.

Ранее 5-tv.ru выяснял, могут ли татуировки вызывать рак кожи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.