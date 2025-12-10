Рукопись хита Виктора Цоя «Спокойная ночь» выставили на аукцион за 1 млн рублей

Эфирная новость 26 0

Лот представляет собой лист формата А4, исписанный рукой легенды русского рока и датированный 7 июня 1986 года.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Рукопись песни Виктора Цоя «Спокойная ночь» уйдет с молотка. Ее выставили на аукцион за один миллион рублей.

Лот представляет собой лист формата А4, исписанный рукой легенды русского рока и датированный 7 июня 1986 года. Интересная деталь: на бумаге подпись методиста межсоюзного дома творчества Нины Барановой. Именно она дала «добро» на исполнение песни, которую уже четыре десятилетия знает каждый россиянин. Без этого хита не обходилось ни одно выступление группы «Кино». Вот запись концерта в Харькове в 1989-м. Текст все знают наизусть.

Ранее, писал 5-tv.ru, российская актриса Яна Поплавская вспомнила, как ходила на концерт Виктора Цоя. Она отметила, что и спустя 35 лет со смерти певца его композиции помнят и с удовольствием поют.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.81
-0.46 89.43
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:36
На Украине заявили об отсутствии дедлайна по ответу на мирный план США
9:23
Один студент погиб и один был ранен при стрельбе возле университета
9:18
Уничтожен четвертый беспилотник, летевший на Москву
9:10
Фортепиано упало на школьника в Приморском крае
9:08
Рукопись хита Виктора Цоя «Спокойная ночь» выставили на аукцион за 1 млн рублей
8:51
Мошенники используют Telegram для продажи поддельных билетов на мероприятия

Сейчас читают

Россияне смогут заказать доставку товаров 18+ по биометрии
Трамп сообщил о заключении «невероятных» торговых сделок с Китаем
В Судане потерпел крушение военный грузовой самолет ВС страны Ил-76
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео