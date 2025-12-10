«Сваху» для мигрантов задержали в Петербурге

Петербуржец помогал мигрантам регистрировать фиктивные браки с россиянками

Полиция в Петербурге провела масштабную операцию против бизнеса по легализации мигрантов. Задержана так называемая «сваха», в этой роли выступал 44-летний организатор криминальной схемы.

Подозреваемый помогал иностранцам заключать фиктивные браки. Так, он искал россиянок, готовых за деньги пойти в ЗАГС с мигрантом. Оформлял документы. В итоге выходцы из Африки и стран ближнего зарубежья получали разрешение на временное проживание в нашей стране.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ново-Савиновский районный суд Казани приговорил 45-летнего Исуса Петровича Христа к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Он был признан виновным в фиктивной регистрации 45 иностранных граждан в 2022 и 2023 годах.

Прописывал мигрантов осужденный в своей однокомнатной квартире площадью 31,9 квадратных метров. По факту иностранцы там не проживали.

