В Москве врачи избавили пациентку от опухоли яичника весом более 30 кг 

В московской больнице имени С. С. Юдина успешно проведена операция по удалению гигантской опухоли яичника весом 30 килограммов. Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения.

Пациентка, более 15 лет не обращавшаяся к гинекологу, поступила с жалобами на боли, прогрессирующее увеличение живота, одышку и слабость.

«Окружность живота пациентки достигала 155 сантиметров из-за новообразования, занявшего всю брюшную полость. Грудная клетка была деформирована, внутренние органы — сдавлены», — рассказал заведующий отделением профессор Александр Давыдов.

Из-за критического состояния (сатурация кислорода падала до 75–80%) врачи сначала стабилизировали пациентку, а затем удалили опухоль диаметром 50 сантиметров, матку с придатками и провели резекцию сальника. Гистология показала пограничную муцинозно-кистозную опухоль.

Сейчас женщина уже выписана, находится дома и проходит реабилитацию.

