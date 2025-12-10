У России и Индонезии есть серьезные планы по развитию отношений

В эти минуты в Кремле президент РФ Владимир Путин встречается с президентом Индонезии Прабово Субианто. Лидеры обсуждают двустороннее сотрудничество.

«Уважаемый господин президент, дорогие друзья! Мы очень рады вас всех видеть в Москве, добро пожаловать. Мы договаривались об этой встрече. Я помню, у нас есть определенные и серьезные планы развития наших отношений. Но прежде всего я хотел бы выразить слова соболезнования, сочувствия, в связи с наводнением и жертвами, с которыми столкнулся ваш народ и ваша страна. Но, возвращаясь к нашим контактам, мы с вами на мероприятиях в Китайской Народной Республике, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, встречались и говорили, что мы продолжим личные прямые контакты», — отметил российский лидер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.