Посетителя Эрмитажа оштрафовали на 850 тысяч рублей за испорченный трон

Получила продолжение история, о которой многие уже успели забыть. Эрмитаж потребовал с посетителя-вандала почти 850 тысяч рублей компенсации.

В марте во время экскурсии мужчина был в приподнятом настроении и решил примерить трон магистра Мальтийского ордена XVIII века. Несмотря на крики смотрителей, он сел на кресло и закинул ноги на золоченую резную скамью.

Как итог — деформация сиденья, порванный бархат и трещины на ткани подножия. Реставрация обойдется музею в 825 тысяч рублей плюс госпошлина. Заседание по этому делу назначено на конец января.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эрмитаж добился демонтажа строительного городка у стен со стороны Зимней канавки после ограбления, произошедшего в Лувре.

Гендиректор музея Михаил Пиотровский отметил, что резонанс вокруг происшествия в Лувре помог достичь решения волнующего и актуального вопроса.

