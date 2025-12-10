Кадры решают все: какая сфера в РФ особо нуждается в квалифицированных сотрудниках

Высокие технологии требуют соответствующего уровня подготовки от специалистов.

ОПК в России особо нуждается в квалифицированных специалистах

О подготовке кадров для нашей страны говорили на расширенном заседании комиссии Госсовета. Как заявил помощник президента Алексей Дюмин, потребность в квалифицированных специалистах особо ощущает оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Дело в том, что на предприятиях внедряют высокотехнологичное производство. И это требует от сотрудников особой подготовки.

«Мы на сегодняшний день все говорим по тем задачам, которые ставит президент в области лидерства, независимости и тех технологий, которые приходят в нашу жизнь. Ну и, конечно, того большого потенциала человеческого, который должен эти проблемы и те стратегические документы реализовывать в жизни. Но вопрос намного шире, вопрос еще касается обороноспособности нашей страны», — сказал секретарь Государственного совета России, помощник президента России Алексей Дюмин.

Комиссия госсовета собрала уже более 180 предложений от регионов, профильных экспертов и федеральных органов власти.

