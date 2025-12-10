«Есть приятности»: Чумаков рассказал о том, как радует свой персонал на Новый год

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 202 0

Артист признался, что не платит 13-ю зарплату, но у него есть кое-что интереснее.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Алексей Чумаков радует свой персонал на Новый год премиями и подарками

Певец Алексей Чумаков радует свой персонал на Новый год премиями и подарками. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на церемонии награждения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».

Журналисты спросили артиста, как он радует сотрудников перед новогодними праздниками, ведь у него достаточно большая команда. Например, выплачивает ли он им 13-ю зарплату. Чумаков признался, что такой опции у него нет, но есть много других поощрений.

«Понятия 13-й зарплаты нет, но премии, безусловно, есть. Также есть какие-то приятности, вкусняшки человеческие в благодарность за хорошую совместную работу», — рассказал артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что сказал певец Алексей Чумаков о семейном праздновании Нового года. Артист назвал семейные традиции главным элементом праздника. Уже много лет певец не встречает Новый год вне дома. Он также рассказал о традициях, которых придерживается его семья. По словам исполнителя, в период боя курантов близкие загадывают желания и соблюдают символические ритуалы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
В Московский Кремль привезли главную новогоднюю елку страны
23:31
«Есть приятности»: Чумаков рассказал о том, как радует свой персонал на Новый год
23:14
В ноябре цены на социально значимые продукты в России снизились на 7%
22:57
Кадры решают все: какая сфера в РФ особо нуждается в квалифицированных сотрудниках
22:45
Путин поздравил два российских полка с присвоением наименований «гвардейские»
22:31
Товарооборот между РФ и Индонезией вырос на 20% в 2025 году

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
Женщина пять месяцев ходила с ухом на ноге из-за полученной на работе травмы
Утопившую ребенка в тазу блогера Скворцову арестовали на два месяца
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео