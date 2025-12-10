Путин поздравил два российских полка с присвоением наименований «гвардейские»

Дарья Корзина
Дарья Корзина 32 0

За заслуги личного состава отмечены 299-й парашютно-десантный и 44-й инженерно-саперный полки.

Путин присвоил гвардейское звание двум российским полкам

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы личному составу двух российских полков, которые получили почетное наименование «гвардейский». Это решение касается 299-го парашютно-десантного и 44-го инженерно-саперного полков. Телеграммы опубликованы на официальном сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что присвоение звания «гвардейский» является признанием особых заслуг военнослужащих.

«Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — сказано в поздравлении.

Президент выразил пожелания крепкого здоровья и дальнейших успехов военным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин присвоил оперному исполнителю Ильдару Абдразакову звание народного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ильдар Абдразаков выступает солистом Мариинского театра и является лауреатом Государственной премии РФ, а также обладателем двух премий «Грэмми».

