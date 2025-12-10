Джонни Депп снимется в англоязычной экранизации знаменитого романа Булгакова

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Съемки должны начаться в конце 2026 года.

В каком фильме Джонни Депп сыграет главную роль

Фото: www.globallookpress.com

Актер Джонни Депп снимется в англоязычной адаптации романа «Мастер и Маргарита»

Голливудский актер Джонни Депп примет участие в создании англоязычной версии знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Он не только исполнит главную роль в фильме, но и займется продюсированием этого проекта. Об этом сообщило американское издание Variety.

Данный проект, который станет первой англоязычной экранизацией классического произведения русской литературы, был анонсирован на международном кинофестивале на Красном море в Саудовской Аравии.

В настоящее время у фильма нет режиссера. Однако уточняется, что продюсированием займется собственная киностудия Деппа IN.2 Film. Съемки картины планируют стартовать в конце 2026 года.

В 2024 году на большие экраны вышла экранизация «Мастера и Маргариты» от режиссера Михаила Локшина. В главных ролях — Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. На 38-й национальной кинематографической премии «Ника» фильм получил награды во всех семи представленных номинациях.

По словам продюсера проекта Игоря Толстунова, в течение первых четырех месяцев с начала 2025 года картина собрала 1,5 миллиона евро. Фильм был представлен практически в 80 кинотеатрах мира, включая площадки во Франции, Германии и Италии. Позже его увидели жители Латинской Америки и Африки.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Джонни Депп тайно перенес интенсивную и крайне болезненную стоматологическую реконструкцию ради возвращения в большое кино.

