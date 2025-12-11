Зеленский предложил разработку законов о выборах во время военного положения

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 41 0

Глава киевского режима ждет инициативы со стороны народных депутатов.

Что предложил Зеленский Верховной Раде перед выборами

Фото: Reuters/Isabel Infantes

Глава киевского режима Владимир Зеленский выдвинул предложение Верховной Раде о разработке законов, которые будут регулировать проведение выборов во время военного положения. Об этом глава Незалежной сообщил 10 декабря в вечернем обращении, опубликованном в личном Telegram-канале.

«Мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение», — отметил Зеленский, уточнив, что это необходимо, если союзники Украины, включая США, продолжат уверенно говорить о выборах в условиях режима военного положения.

Также Зеленский подчеркнул, что ждет инициативы со стороны народных депутатов.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Зеленский утверждал, что готов изменить закон о выборах для их проведения. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, тема украинских выборов уже упоминалась президентом России Владимиром Путиным и не так давно поднималась президентом США Дональдом Трампом. Однако в Кремле полноценно это еще не обсуждалось. При этом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* предложил Зеленскому уйти в отставку, если выборы в стране провести невозможно.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

