В Кремле ответили на вопрос о готовности Зеленского к проведению выборов

|
Мария Гоманюк
При этом данная тема не так давно поднималась Трампом.

Готовность главы киевского режима Владимира Зеленского к проведению выборов президента на Украине пока не успели обсудить в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

К тому же официальный представитель Кремля отметил, что эта тема уже упоминалась президентом РФ Владимиром Путиным и не так давно поднималась американским лидером Дональдом Трампом.

Так, Трамп призывал провести президентские выборы на Украине накануне, 9 декабря. Он указал, что население государства не должно быть лишено возможности сделать собственный выбор. Вместе с этим Трамп выражал сомнение, что политическая система страны может считаться полноценно демократичной в текущих условиях.

В свою очередь украинская сторона отмечала, что выборы могут состояться только после завершения боевых действий. В Москве же не раз подчеркивали, что вопрос легитимности руководства на Украине принципиально важен при подписании возможных соглашений в будущем.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский заявил, что готов изменить закон для проведения выборов.

