Житель Иркутска оставил без света почти 20 домов
Мужчина утверждает, что действовал по указанию мошенников.
Фото, видео: 5-tv.ru
В Иркутске поймали 22-летнего поджигателя. Молодой человек пробрался на трансформаторную подстанцию и оставил без света почти два десятка жилых домов.
На допросе задержанный рассказал, что действовал по указанию телефонных мошенников. Суда он будет ждать в СИЗО. Подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы.
