Оставайтесь в постели: почему опасно болеть «гонконгским гриппом» «на ногах»

Попытка перенести «гонконгский грипп» на ногах может привести к осложнениям

Вирус «гонконгского гриппа» сейчас является доминирующим среди штаммов заболевания. Число россиян, пораженных им, растет, большинство образцов, взятых у больных, выявляют разновидность А (Н3N2), которая еще в 1960-х годах запустила пандемию в Гонконге. Life.ru узнал у эксперта лаборатории Ольги Уланкиной, насколько реально перенести это заболевание «на ногах».

Гонконгский грипп мало чем отличается от «обычного» штамма. Пациент ощущает резкий приступ жара, температура быстро повышается до 38,5–40 °C, появляется озноб, слабость, ломота в мышцах и суставах, головная боль, сухой кашель, болит горло.

При лечении пациентам прописывают противовирусные препараты и обильное питье, а также соблюдение постельного режима и контроль температуры. Если игнорировать симптомы и пытаться переболеть «на ногах», увеличивается риск осложнений заболевания.

По разным оценкам, в прошлом веке болезнь, известная, как «гонконгский грипп», унесла несколько миллионов жизней. Среди всех выявленных в России вирусов в сезоне 2025-2026, доля «гонконгского» штамма оказалась выше 80%. Тысячи случаев заболевания фиксируются каждую неделю в разных регионах страны.

