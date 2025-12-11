«Оба отдают время»: Марина Кравец о своем видении счастливых отношений

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 26 0

Актриса привела в пример известное произведение художественной литературы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Марина Кравец охарактеризовала свои отношения с мужем

Телеведущая и комик Марина Кравец находит счастье в бескорыстной любви. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru на премьере новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика».

По словам актрисы, настоящие чувства раскрываются при понимании важности самоотдачи, вложении сил. К тому же знаменитость согласилась с тем, что хорошие мужчины привлекают женщин. За одного из них артистка как раз сама и вышла замуж.

«Да, безусловно. Я замуж вышла за лучшего. Это мой муж. Лучший — это самый любящий, самый добрый, самый нежный, самый классный», — поделилась звезда.

Кравец отметила, что оба партнера должны вкладываться в развитие отношений. Она привела в пример известное произведение художественной литературы, где поясняется, почему настоящая любовь важнее материальных ценностей.

«Счастье — это, когда оба отдают свое внимание, свое тепло и время бескорыстно. Когда, как в произведении О. Генри „Дары волхвов“, один отдал все, другой отдал все, и получилось счастье», — пояснила свой взгляд артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Марину Кравец сравнивают с народной артисткой РСФСР Натальей Варлей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:10
Путин: инициатива в зоне СВО находится в руках Вооруженных сил России
18:00
«Оба отдают время»: Марина Кравец о своем видении счастливых отношений
17:49
«Любим бить лежачего»: Подольская и Пресняков ответили хейтерам Ларисы Долиной
17:39
ВС РФ освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка
17:32
Близорукость у детей: почему возникает и можно ли вылечить
17:21
Российская армия освободила Северск в Донецкой области

Сейчас читают

Иск на 35 млн рублей: новый поворот в деле о покушении на Маргариту Симоньян
«Да я нищий»: Шаляпин признался, что не завел семью из-за финансовых проблем
Российская армия освободила Северск в Донецкой области
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026