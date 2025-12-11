Путин созвонился с командирами подразделений ВС РФ на передовой

|
Анастасия Антоненко
Президент поговорил с полковником Темирхановым, участвовавшим в освобождении Северска, а также с полковником Черданцевым.

Путин созвонился с командирами ВС РФ: Новости в зоне СВО

Президент России Владимир Путин после совещания в Кремле по обстановке в зоне специальной военной операции (СВО), проходившем по видеосвязи, поговорил по телефону с командирами подразделений на передовой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Известно, что российский лидер созвонился с полковником Ярамиром Темирхановым — командиром 6-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, участвовавшим в освобождении Северска, а также с полковником Сергеем Черданцевым — командиром 177-го полка Каспийской флотилии.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, стратегическая инициатива абсолютно сосредоточена в руках военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященному ситуации в зоне специальной военной операции.

Как отметил президент, российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, продолжают выполнять боевые задачи в зоне СВО, таким образом «готовя свои подарки стране» к Новому году. В этот же день ВС РФ в соответствии с замыслом СВО освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка.

