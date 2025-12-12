«Бесовщинка»: почему актер Метелкин очень очень хотел сыграть злодея

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Артист сыграл отрицательного персонажа в современной версии «Москва слезам не верит» Жоры Крыжовникова.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Актер Метелкин очень ждал первую «злобную» роль в фильме Жоры Крыжовникова

Актер Александр Метелкин очень долго хотел сыграть отрицательного героя. Об этом 5-tv.ru рассказала его супруга, актриса Полина Казанцева, на премьере спектакля «Лягушка-путешественница» в Московском детском театре марионеток.

«Роль в сериале „Москва слезам не верит“ — это первая роль Саши в таком ключе. Первая отрицательная роль, которую он долго хотел и ждал», — поделилась Полина.

В последнее время Александр, как уточнила его жена, играл лишь положительных героев. По словам Казанцевой, конечно же, Метелкину нравится быть разноплановым артистом. Поэтому он с радостью пробует какие-то отрицательные характеры. Иногда, как считает Полина, это в тысячу раз интереснее, чем играть очередного хорошего парня.

Еще Казанцева поделилась тем, как Александр готовился к своей первой «злобной» роли в фильме Жоры Крыжовникова.

«Он просто достал из себя, наверное, какие-то свои темные стороны, которые он в обычной жизни никогда не показывает. Но, как и в каждом человеке, в нас есть и хорошие, и плохое. Также и в нем. Просто присутствует эта бесовщинка, которую он вытащил как инструмент», — сказала Казанцева.

Актриса добавила, что ее супруг в дальнейшем не собирается играть одних плохих парней. В будущем при выборе проектов он, в первую очередь, будет отталкиваться от материала.

