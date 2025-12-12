На Украине начали готовиться к выборам президента

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 38 0

Предвыборные команды формирует даже оппозиция.

Когда на Украине пройдут выборы

Фото: www.globallookpress.com/ Matthias Balk

Политики на Украине начали готовиться к возможным президентским выборам. Об этом РИА Новости рассказала жительница Одессы.

«Насколько сейчас засуетились все „порошенки*“, женщины с косами. Вот они готовятся. Админресурс готовится к выборам», — прокомментировала женщина.

По ее словам, даже оппозиционный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* активизировался в преддверии возможного избирательного процесса. Хотя оппозиции в привычном понимании на Украине не осталось, так как она была задавлена киевским режимом, среди украинских националистов есть противники правительства лидера Незалежной Владимира Зеленского — они также готовятся и формируют предвыборные команды.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский заявил, что ждет инициативы по организации выборов со стороны народных депутатов. Ранее он также сообщал, что готов изменить законодательство для проведения избирательной процедуры. Президент США Дональд Трамп ранее отмечал, что Киеву пора выбрать нового лидера.

*Петр Порошенко и Алексей Гончаренко — внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов в РФ

