А то не сбудется! Правда ли, что нельзя рассказывать о загаданных желаниях

Спешить делиться своими желаниями с друзьями и близкими в преддверии Нового года не стоит. Подробнее об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала эзотерик и нумеролог Елена Совершенова.

По словам специалиста, желание следует воспринимать не как случайную мысль, а как «энергетический импульс», зарождающийся потенциал будущего события. На раннем этапе, уточнила эксперт, такое намерение особенно уязвимо, поскольку любое сомнение или скептическая реакция со стороны собеседника может ослабить внутренний настрой человека.

«Если желание еще слабое, оно питается вашей энергией. Если вы рассказали уже кому-то о своем желании, то не факт, что этот человек за вас порадуется и не собьет, скажем так, ваше желание своими страхами, сомнениями», — сказала Елена.

К тому же Совершенова отметила, что многие сталкивались с ощущением, когда после рассказа о мечте внутри «как будто остываешь». Именно так проявляется утечка энергии.

Причиной этого, как пояснила эзотерик, становится неокрепший «энергетический контур» желания, который легко пробить чужими сомнениями. Иногда даже невысказанное недоверие другого человека способно повлиять на намерение. При этом подобные воздействия могут быть не умышленными: несоответствие эмоциональных состояний собеседников тоже способно ослаблять импульс.

Помимо этого, собеседник добавила, что делиться планами не стоит, если внутри остаются сомнения, если желание еще не оформилось или, если рядом человек, склонный обесценивать чужие мечты. Открытым разговор, по ее мнению, может стать тогда, когда намерение окрепло, проделан первый шаг к его реализации и рядом — человек, способный искренне поддержать.

Для повышения вероятности исполнения желаний, нумеролог посоветовала формулировать их максимально ясно, удерживать энергию внутри от трех до девяти дней, делать пусть и символические, но конкретные шаги, а также ограждать себя от чужих страхов и сравнений с другими.

«Эти люди не нужны вам, они будут забирать на себя энергию. Также делайте маленький, но конкретный шаг. Даже самый маленький шаг, он уже запустит энергию реализации этого желания. Поставьте защиту на свое желание», — разъяснила специалист.

В качестве защиты намерения Елена предложила использовать молитву, личный ритуал или установку о том, что желание находится «под собственной защитой».

Эзотерик заключила, что раннее разглашение планов действительно может навредить, однако окрепшее и поддержанное действием желание способно реализоваться — не случайно, а благодаря созданным для него условиям.

