Отдала за пару обуви: в Подмосковье разоблачили сделку по продаже новорожденного

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

В схеме фигурирует врач частной клиники.

В Подмосковье разоблачили сделку по продаже новорожденного

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В Подмосковье приговорили участников сделки по купле-продаже новорожденного

Щелковский городской суд вынес приговор по уголовному делу о торговле новорожденным ребенком. В числе осужденных — врач частной клиники, мать младенца и супружеская пара, организовавшая незаконную сделку. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

«Как установлено в суде, в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года гражданка одного из соседних государств, действуя совместно с супругом, предложила женщине, находившейся на последних сроках беременности, совершить сделку купли-продажи новорожденного», — говорится в сообщении.

Для реализации преступной схемы покупатели привлекли врача-акушера частной медицинской клиники.

За вознаграждение в размере 150 тысяч рублей медработник согласилась внести паспортные данные покупательницы в медицинские документы роженицы. После оформления фиктивных сведений супруг женщины забрал родившегося мальчика.

В качестве вознаграждения мать ребенка получила денежные средства и пару новой обуви на общую сумму 13 тысяч рублей. Действия всех участников были квалифицированы как торговля людьми, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

С учетом позиции государственного обвинителя Щелковской городской прокуратуры суд признал виновными врача клиники, мать ребенка, а также супругов. Покупательнице и сотруднику медучреждения назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, супругам — по четыре года и шесть месяцев.

Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

В настоящее время ребенок передан в приемную семью.

