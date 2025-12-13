Сергей Собянин поздравил коллектив МАДИ с 95-летием университета

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) отмечает 95-летие с момента основания. Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX поздравил коллектив вуза с этим событием и рассказал о его достижениях.

С Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом город сотрудничает уже много лет. Коллектив вуза работает в разных направлениях. Так, он проводит исследования для внедрения передовых технологий в строительство, эксплуатацию, реконструкцию и ремонт автомагистралей, мостов и тоннелей, а также создает новые строительные материалы для дорожной отрасли и совершенствует нормативную базу их применения. В университете разрабатывают интеллектуальные транспортные системы для оптимального управления движением транспорта.

А еще МАДИ помогает в подготовке кадров для городского хозяйства столицы, московского транспорта и участвует в реализации приоритетных городских проектов с момента своего основания.

«Например, Большой Москворецкий мост — первый московский железобетонный мост — возвели в 1938 году по проекту профессора МАДИ Вячеслава Кириллова и архитектора Алексея Щусева. Выпускник вуза Иван Засов в 1941 году возглавил строительство обводной дороги вокруг Москвы, которая стала прообразом современной МКАД», — отметил Сергей Собянин.

Сотрудники университета МАДИ также участвовали в создании Большого Каменного, Большого Краснохолмского, Большого Устьинского, Чугунного, Малого Каменного, Новоарбатского и Живописного мостов.

В наши дни вуз принимал участие в обследовании Большого Каменного моста, а также в подготовке проектной документации реконструкции этого объекта культурного наследия федерального значения.

Сейчас на улицах работают умные передвижные лаборатории, созданные студентами и преподавателями МАДИ. Они проверяют качество дорожного покрытия и обнаруживают первые признаки будущего повреждения или колейность.

Кроме того, сотрудники МАДИ тестируют асфальтобетон, битум и другие материалы, необходимые для дорожного ремонта и благоустройства.

Несколько базовых кафедр университета посвящено образованию и научной деятельности в области городского транспорта, в их числе кафедры «Организация дорожного движения и интеллектуальные транспортные системы» при ГКУ «Центр организации дорожного движения» и «Автомобильные перевозки» при ГУП «Мосгортранс».

«Поздравляю весь коллектив университета МАДИ с юбилеем! Желаю новых интересных проектов, которые сделают наш город еще комфортнее и красивее!» — написал мэр Москвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.