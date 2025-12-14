Канцлер Германии Мерц сообщил о конце эпохи Pax Americana для Европы

Эпоха продолжительного мира в западных странах, основанного на гегемонии США (Pax Americana), близится к завершению. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на съезде партии Христианско-социальный союз (ХСС), входящей в правящий блок.

«Десятилетия Pax Americana для нас в Германии в значительной степени закончились. Ностальгия не поможет. Это факт! Американцы сейчас очень настойчиво отстаивают свои интересы. И поэтому мы теперь должны отстаивать и свои», — подчеркнул он.

Глава правительства также охарактеризовал изменения в мировой политике как «почти тектонический сдвиг». Мерц призвал европейцев готовиться к фундаментальным переменам в отношениях с Вашингтоном.

Pax Americana (лат. «Американский мир» — Прим. Ред.) — это термин, обозначающий период относительной политической и экономической стабильности и процветания в мире, а также доминирования США после Второй мировой войны, пришедший на смену Pax Britannica (британскому господству). Этот порядок основан на американской экономической и военной мощи, а также мягкой силе и таких институтов, как НАТО.

Как ранее писал 5-tv.ru, Мерц заявил, что Германии требуется перезагрузка. По его словам, страну «нужно модернизировать и обновить с нуля», и поэтому ей необходимы реформы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.