«Оставаться собой»: Кейт Уинслет раскритиковала современных девушек

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Также она рассказала, почему некоторые актрисы расстраивают ее.

Почему Кейт Уинслет раскритиковала современных девушек

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock / i-Images

Кейт Уинслет заявила, что современные девушки ничего не знают о красоте

Современные девушки не имеют представления о красоте и пытаются постоянно изменить внешность. Таким мнением в интервью газете The Sunday Times озвучила британская актриса Кейт Уинслет.

«Мы должны оставаться собой… Мне нравится больше всего смотреть, как стареют руки. Вся жизнь у тебя в руках. Некоторым из красивейших женщин, с которыми я знакома, уже больше 70 лет, и меня расстраивает, что молодые женщины ничего не знают о том, что такое красота», — заявила звезда.

Уинслет вспомнила таких актрис, как Хелен Миррен, Тони Коллетт и Андреа Райсборо. Они, как считает звезда «Титаника», должны стать примером для нового поколения артисток, ведь они не поддались общественному давлению и не приняли стандарты красоты, распространенные в Голливуде. К тому же именно эти актрисы отказались от услуг пластических хирургов.

Кейт Уинслет заявила, что актрисы, меняющие внешность, расстраивают ее. Обладательница премии «Оскар» сама когда-то подвергалась критике за внешность. По этой причине она стремится поддерживать людей, сталкивающихся с подобными проблемами.

Кроме того, артистка призналась, что сейчас девушки «одержимы погоней за идеалом совершенства», так как главная цель — получить как можно больше лайков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актриса Эвелина Бледанс негативно относится к комментариям о своей внешности в социальных сетях.

