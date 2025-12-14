ВС России освободили населенный пункт Варваровка в Запорожской области

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвигаться в глубину вражеской обороны.

Как военные РФ освободили Варваровку Запорожской области

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Тема:
Победы ВС РФ сегодня

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Варваровка в Запорожской области от боевиков Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

При этом подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвигаться в глубину вражеской обороны в настоящее время.

В ведомстве подчеркнули, что во время боевых действий поражение было нанесено живой силе, а также военной технике пары штурмовых бригад, двух полков Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригаде морской пехоты и бригаде теробороны. Атаки производились в населенных пунктах Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Воздвижевка, Гуляйполе, Косовцево, Любицкое и Терноватое Запорожской области.

Противник потерял более 300 боевиков, бронированную машину, пять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы.

До этого, 11 декабря, ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Кучеровка и Куриловка, находящиеся в Харьковской области. В свою очередь начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал о продолжающихся боевых действиях на Краснолиманском и Рубцовском направлениях. Российские военные стараются овладеть крупным железнодорожным узлом и логистическим центром «Красный Лиман», а также взять под контроль населенные пункты Дробышево и Ярова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Россия применила «Кинжал», нанеся массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины.

Тема:
Победы ВС РФ сегодня
