Дарья Непряева прошла олимпийский отбор и обеспечила себе участие в трех дисциплинах

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 22 0

Российская лыжница примет участие в зимней Олимпиаде 2026 года в Италии.

Непряева обеспечила себе три олимпийские дисциплины

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Лыжница Непряева примет участие в Олимпиаде-2026 в трех дисциплинах

Российская лыжница Дарья Непряева получила право выступить в раздельной гонке, скиатлоне и марафоне на зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии.

На третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе спортсменка финишировала на 20-й позиции в гонке с раздельным стартом. Этот результат позволил ей выполнить квалификационные требования для участия в олимпийских соревнованиях.

Днем ранее Непряева также показала 39-й результат в квалификации спринта.

Решение о допуске Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева к международным стартам в нейтральном статусе ранее утвердила Международная федерация лыжного спорта и сноуборда. Соответствующее согласование было принято в декабре.

Зимние Олимпийские игры состоятся в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо и запланированы на период с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодежные сборные России по волейболу вновь получили право участвовать в международных турнирах после отстранения с марта 2022 года. Исполком Международной федерации волейбола (FIVB) утвердил решение, согласно которому с 1 января 2026 года юные спортсмены, в том числе граждане России и Беларуси, смогут выступать на международных и континентальных соревнованиях по возрастным категориям.

