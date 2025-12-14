«Виртуозность и искрометный юмор»: Левон Оганезов умер на 85-м году жизни

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 87 0

Музыкант работал с такими звездами, как Андрей Миронов, Иосиф Кобзон и Владимир Винокур.

Сколько лет было пианисту Левону Оганезову

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Народный артист России Левон Оганезов скончался на 85-м году жизни

Народный артист России, пианист и композитор Левон Оганезов скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщили на его официальной странице в Facebook*.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера, 13 декабря, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, скончался Леонтий Саркисович Оганезов. Для своих многочисленных поклонников, он запомнится виртуозностью и искрометным юмором. Для нас, он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем, и лучшим другом», — отметили на официальной странице.

Музыкант обучался в Центральной музыкальной школе. В 1967 году он окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано. Кроме того, Оганезов много раз становился победителем различных фортепианных конкурсов. С 1959 года пианист работал в Москонцерте.

В том числе Оганезов известен и как аккомпаниатор, работавший с такими звездами, как Клавдия Шульженко, Иосиф Кобзон, Андрей Миронов и Владимир Винокур.

* — принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ

