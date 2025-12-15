Новогодние представления для детей участников СВО пройдут на юго-востоке столицы

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Также посетить елки могут юные москвичи, входящие в льготные категории.

Елки для участников СВО в Москве

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

В Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы пройдут новогодние мероприятия для детей участников СВО. Об этом сообщил портал mos.ru.

В рамках проекта «Зима в Москве» в ЮВАО с 16 по 30 декабря пройдут новогодние представления для детей, входящих в льготные категории, а также для юных наследников участников СВО.

Например, в Государственном университете управления 16 декабря будет представлена сказка «Аленький цветочек». А в библиотеке № 131 на Братиславской улице 19 декабря пройдет карнавал для детей. В организации этого мероприятия принимали участие юные волонтеры.

В культурном центре имени И. М. Астахова на Люблинской улице 20 декабря покажут новогодний спектакль. Также детские елки проведут в Капотне, Печатниках, Лефортове и других районах округа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бьюти-пространство «Путешествия в Рождество» открылось на Тверском бульваре в Москве. Данную площадку можно будет посетить до 11 января 2026 года.

