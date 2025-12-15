Умерла актриса из «Сталкера» Рэйчел Карпани

Австралийская актриса Рэйчел Карпани, запомнившаяся зрителям по сериалам «Морская полиция: Лос-Анджелес» и «Сталкер», скончалась на 46-м году жизни. О ее смерти сообщило новозеландское издание Daily Telegraph.

Как рассказали родители актрисы, она ушла из жизни ранним утром в воскресенье после длительной борьбы с хроническим заболеванием. Последний пост в социальных сетях Карпани опубликовала в ноябре 2025 года. Ее последним появлением на экране стала роль в фильме «Ритм», вышедшем в 2022 году.

За свою карьеру Рэйчел Карпани снялась в ряде популярных проектов, среди которых «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Сталкер», «Дочери Маклеода» и «Домой и в путь».

Ранее в Екатеринбурге ушел из жизни известный гастроблогер Алексей Мельников. Ему было 34 года. О его смерти сообщила супруга Марина, опубликовав сообщение в социальных сетях.

Она призналась, что прежде редко задумывалась о теме смерти и считала, что проблемы со здоровьем скорее могут коснуться ее самой, а не мужа. Произошедшее стало для семьи полной неожиданностью.

