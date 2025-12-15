Умерла актриса из «Сталкера» Рэйчел Карпани

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 110 0

Она скончалась на 46-м году жизни после продолжительной болезни.

Умерла актриса из «Сталкера» Рэйчел Карпани

Фото: © Getty Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Австралийская актриса Рэйчел Карпани, запомнившаяся зрителям по сериалам «Морская полиция: Лос-Анджелес» и «Сталкер», скончалась на 46-м году жизни. О ее смерти сообщило новозеландское издание Daily Telegraph.

Как рассказали родители актрисы, она ушла из жизни ранним утром в воскресенье после длительной борьбы с хроническим заболеванием. Последний пост в социальных сетях Карпани опубликовала в ноябре 2025 года. Ее последним появлением на экране стала роль в фильме «Ритм», вышедшем в 2022 году.

За свою карьеру Рэйчел Карпани снялась в ряде популярных проектов, среди которых «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Сталкер», «Дочери Маклеода» и «Домой и в путь».

Ранее в Екатеринбурге ушел из жизни известный гастроблогер Алексей Мельников. Ему было 34 года. О его смерти сообщила супруга Марина, опубликовав сообщение в социальных сетях.

Она призналась, что прежде редко задумывалась о теме смерти и считала, что проблемы со здоровьем скорее могут коснуться ее самой, а не мужа. Произошедшее стало для семьи полной неожиданностью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:41
Ребенок умер вскоре после домашних родов в бассейне на севере Москвы
14:34
Эстония предложила заплатить Венгрии за отказ от импорта газа и нефти из РФ
14:23
Сотни человек эвакуировали с занесенных дорог в Саратовской области
14:15
ВС РФ освободили село Песчаное в Днепропетровской области
14:05
Жительница Энгельса отомстила ухажеру, обвинив его в краже
13:55
Алле Пугачевой вынесли приговор за кражу телефона

Сейчас читают

Мохаммед Аль Тани: «Мир больше не нуждается в обещаниях. Ему нужна справедливость»
Исправлял оценки: в Петербурге девятиклассник ударил ножом учителя математики
В Якутии шестилетний ребенок получил тяжелые ожоги во время зарядки телефона
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026