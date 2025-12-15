«Круче, чем блокбастер!» — Оксана Самойлова стала ведущей программы «10 самых» на МУЗ-ТВ

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 48 0

В программе блогер прокомментировала самые обсуждаемые события 2025 года.

Какую программу будет вести Оксана Самойлова на тв

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Блогер и инфлюенсер Оксана Самойлова стала новой ведущей телеканала МУЗ-ТВ. Уже 21 декабря Самойлова представит звездный рейтинг «10 самых». Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

«В шоу-бизнесе уже никто не помнит, где заканчивается правда и начинается хайп. Но я готова все расставить по своим местам. Это будет покруче, чем любой блокбастер или мелодрама! Устраивайтесь поудобней!» — говорит 37-летняя блогер.

В программе «10 самых» Самойлова прокомментировала самые обсуждаемые события 2025 года: громкие свадьбы, разводы, скандалы и многое другое.

В звездном рейтинге Самойлова выделила народного артиста России Филиппа Киркорова, который по ее словам, умеет превращать любое событие в инфоповод.

«Только за несколько первых месяцев 2025 года его имя упоминали в прессе около сорока тысяч раз. Не зря все-таки Филипп носит негласный титул поп-короля нашего шоубиза!» — подчеркнула Самойлова.

Также звездная мама не обделила вниманием молодую пару российского шоу-бизнеса — певца Ваню Дмитриенко и актрису Анну Пересильд. После того как юная актриса приняла участие в съемках клипа «Цветаева», многие стали говорить об их романтических отношениях. Следующая совместная работа «Силуэт» стала музыкальным дебютом для Пересильд.

«Я обожаю истории любви, которые похожи на романтический фильм! Когда я смотрю на эту пару, то ничего, кроме умиления, они у меня не вызывают. Такие юные и влюбленные. Когда на своем сольном концерте певец трогательно представил ее зрителям — просто мурашки побежали», — рассказывает Самойлова.

В рейтинге Оксана также упомянула рэпера Басту (настоящее имя — Василий Вакуленко. — Прим. ред.), который в настоящее время является одним из самых востребованных артистов в России.

«Простой парень из Ростова своим творчеством завоевал сердца миллионов и доказал, что народная любовь прекрасно конвертируется в очень приличные гонорары», — отметила модель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 14-летняя дочь Самойловой и Джигана рассекретила отношения.

