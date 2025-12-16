Страшный прогноз: ошибка переводчицы о НАТО застала Зеленского врасплох

Эфирная новость 57 0

В соцсетях в оговорке увидели мрачное пророчество.

Фото, видео: Reuters/Liesa Johannssen; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Переводчица ошиблась и спросила Зеленского о трупах НАТО вместо войск

В Берлине на совместной пресс-конференции канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского произошел курьез, который мгновенно разлетелся по лентам. Украинская переводчица допустила оговорку, превратив английское слово troops (войска. — Прим. Ред.) в куда более мрачное.

«Есть ли гарантии безопасности, что трупы из стран НАТО или Европейского союза обезопасят линию фронта?» — озвучила переводчица.

Как отметили пользователи соцсетей, фраза прозвучала каким-то недобрым пророчеством.

Неудивительно, что такая интерпретация явно застала главу киевского режима врасплох: несколько секунд он подбирал слова, после чего попытался списать произошедшее на «трудности перевода».

Впрочем, Россия не раз предупреждала: появление на Украине воинского контингента НАТО или стран Евросоюза автоматически сделает их законной военной целью. И в этом смысле берлинская оговорка, пусть и случайная, прозвучала слишком символично.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.45
-0.28 93.23
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:44
Россияне рассказали, из-за чего ссорятся с соседями
7:30
«Мста-Б» уничтожила пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:18
Статуя Свободы рухнула в Бразилии
7:04
Страшный прогноз: ошибка переводчицы о НАТО застала Зеленского врасплох
6:49
За подделку справок об опасных болезнях собрались ввести уголовное наказание
6:30
Эра Огненной Лошади в правильном цвете: как украсить дом к Новому году

Сейчас читают

Мохаммед Аль Тани: «Мир больше не нуждается в обещаниях. Ему нужна справедливость»
Меньше семи часов сна — минус годы жизни: пять способов заснуть быстрее
Неуловимый и безоружный: мужчина дважды ограбил один и тот же банк за двое суток
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026