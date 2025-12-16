Режиссеру Робу Райнеру перерезали горло во время семейного конфликта

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 685 0

Подозреваемый — сын погибшего.

Что случилось с режиссером Робом Райнером

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Supplied by LMK

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

TMZ: режиссеру Робу Райнеру перерезали горло во время конфликта в семье

Нападение на режиссера Роба Райнера может быть связано с тяжелым внутрисемейным конфликтом. Об этом пишет TMZ, официальные структуры пока не подтверждали информацию.

Источники издания утверждают, что супругов обнаружили с серьезными ножевыми ранениями. Полиция проверяет возможную причастность родственников. Сообщается, что одна из дочерей семьи указала правоохранителям на члена семьи, которого сочла потенциально опасным. При этом представители силовых ведомств воздерживаются от публичных комментариев.

По одной из версий, гибель режиссера и его супруги может быть связана с их сыном Ником. Об этом сообщает издание People, ссылаясь на источники.

По данным издания, правоохранительные органы допрашивают Ника Райнера, однако официальных заявлений со стороны полиции на данный момент не поступало. Следствие продолжает проверку всех возможных версий.

Отмечается, что сын пары на протяжении длительного времени сталкивался с серьезными жизненными трудностями. Ранее он публично рассказывал о борьбе с наркотической зависимостью, а также о периодах, когда оставался без постоянного жилья.

Экстренные службы прибыли в дом Райнера и его жены около 15:30. Спустя несколько минут полиция начала стандартную процедуру расследования смерти при вызове скорой помощи — она применяется в случаях, когда спасатели обнаруживают погибших. Для дальнейшего разбирательства были назначены следователи отдела по расследованию убийств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.45
-0.28 93.23
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:38
Задержан напавший на учеников в школе в Подмосковье
10:30
В Подмосковье школьник напал на учащихся с ножом — есть погибшие
10:20
Загитова выступила на плавучей ТЭС на Чукотке и установила рекорд
10:10
Не смогла привязать ребенком? Как живет Тимати после рождения дочери
10:00
«Когда с мамой плохо, в жизни нет успеха»: откровения дочери Любови Успенской
9:44
Режиссеру Робу Райнеру перерезали горло во время семейного конфликта

Сейчас читают

Мохаммед Аль Тани: «Мир больше не нуждается в обещаниях. Ему нужна справедливость»
Илон Маск первым в истории достиг состояния в $600 млрд
Эра Огненной Лошади в правильном цвете: как украсить дом к Новому году
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026