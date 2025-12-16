Режиссеру Робу Райнеру перерезали горло во время семейного конфликта

TMZ: режиссеру Робу Райнеру перерезали горло во время конфликта в семье

Нападение на режиссера Роба Райнера может быть связано с тяжелым внутрисемейным конфликтом. Об этом пишет TMZ, официальные структуры пока не подтверждали информацию.

Источники издания утверждают, что супругов обнаружили с серьезными ножевыми ранениями. Полиция проверяет возможную причастность родственников. Сообщается, что одна из дочерей семьи указала правоохранителям на члена семьи, которого сочла потенциально опасным. При этом представители силовых ведомств воздерживаются от публичных комментариев.

По одной из версий, гибель режиссера и его супруги может быть связана с их сыном Ником. Об этом сообщает издание People, ссылаясь на источники.

По данным издания, правоохранительные органы допрашивают Ника Райнера, однако официальных заявлений со стороны полиции на данный момент не поступало. Следствие продолжает проверку всех возможных версий.

Отмечается, что сын пары на протяжении длительного времени сталкивался с серьезными жизненными трудностями. Ранее он публично рассказывал о борьбе с наркотической зависимостью, а также о периодах, когда оставался без постоянного жилья.

Экстренные службы прибыли в дом Райнера и его жены около 15:30. Спустя несколько минут полиция начала стандартную процедуру расследования смерти при вызове скорой помощи — она применяется в случаях, когда спасатели обнаруживают погибших. Для дальнейшего разбирательства были назначены следователи отдела по расследованию убийств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.