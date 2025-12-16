ФСБ задержала четверых подростков за попытку подрыва нефтепровода «Дружба»

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили диверсию на нефтепроводе «Дружба» в Липецкой области, задержав четверых подростков. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ 16 декабря.

По данным ведомства, задержанные в возрасте от 14 до 17 лет установили контакт с представителем украинских спецслужб через Telegram в октябре 2025 года.

За денежное вознаграждение они совершали поджоги автомобилей и энергообъектов, а затем получили координаты тайника со взрывным устройством для подрыва стратегического нефтепровода.

«Территориальным подразделением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 281 („Приготовление к диверсии“) УК России», — уточнили в спецслужбе.

Подросткам грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в тот же день ФСБ также задержала жителя Мариуполя, причастного к поджогу вышки оператора связи за денежное вознаграждение.

Задержан подозреваемый в поджоге одной из вышек оператора связи в городе Мариуполь. Им оказался 16-летний подросток, который искал подработку в мессенджере. Молодой человек добавил, что снял пожар на видео и отправил его заказчику.