Подросток публиковал фото во время нападения на школу в Одинцово

Подросток, который напал с ножом на учащихся школы в подмосковном Одинцово, сделал селфи на фоне тела убитого им четвероклассника. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По предварительным данным, в результате инцидента один ученик погиб, еще трое пострадали.

Уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова отметила, что на месте происшествия работают правоохранители.

«В школе в Одинцово нападение. Есть пострадавшие. На месте работают правоохранительные органы», — написала она.

Инцидент произошел в общеобразовательном учреждении, расположенном в поселке Горки-2 Одинцовского округа. По предварительным данным, ученик средней школы пришел в учебное заведение с холодным оружием и ранил нескольких несовершеннолетних.

Люди в панике покинули здание школы и укрылись в подъезде расположенного поблизости жилого дома. Предположительно, в учебном заведении была проведена экстренная эвакуация. Возле школы находятся не менее трех машин скорой помощи, включая два реанимобиля, а также шесть автомобилей полиции.

