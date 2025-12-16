На убившем ребенка подростке была футболка с провокационной надписью

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 904 0

Нападавший — ученик девятого класса.

Фото: футболка напавшего на детей в Одинцово школьника

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На убившем ребенка подростке была футболка с провокационной надписью

Подросток, напавший на учащихся школы в подмосковном Одинцово, был одет в футболку с надписью «No Lives Matter» (Никакие жизни не важны. — Прим. ред.). Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Нападавший — ученик девятого класса. Известно, что подросток выкладывал материалы с экстремистской символикой в социальные сети. В распоряжении 5-tv.ru соответствуюшие фото.

В настоящее время экстренные службы продолжают работу в здании школы: специалисты обследуют учебные кабинеты и другие помещения на предмет возможного наличия взрывных устройств.

Фото: 5-tv.ru

В результате инцидента один ученик погиб, еще трое пострадали. На фоне тела убитого четвероклассника нападавший сделал селфи. Известно, что свои деяния он записывал на видео. В коридоре школы он брызнул в охранника из перцового баллончика.

ЧП произошло в школе, расположенной в поселке Горки-2 на территории Одинцовского округа. По имеющейся на данный момент информации, учащийся средних классов пришел в учебное заведение с холодным оружием и напал на других детей.

После произошедшего люди в спешке выбегали на улицу и искали укрытие в подъезде ближайшего жилого дома. Предположительно, администрация школы инициировала срочную эвакуацию. У учебного заведения дежурят как минимум три бригады скорой помощи, в том числе два реанимационных автомобиля, а также не менее шести полицейских машин.

