«Других вариантов нет»: премьер-министр Финляндии о конфискации активов РФ

Премьер-министр Финляндии Орпо: ЕС может помочь Украине только активами РФ

Европа сможет финансово помочь Украине только за счет конфискованных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью изданию The Financial Times.

«Я не хочу об этом думать. Потому что у нас нет других вариантов», — заявил политик.

Он отметил, что в 18 и 19 декабря в Финляндии пройдет саммит восьми стран, имеющих морскую или сухопутную границу с Россией. Там, в том числе, будет обсуждаться и судьба замороженных активов РФ, находящихся в Европейском союзе (ЕС). В частности, поднимется вопрос «преодоления сопротивления Бельгии» относительно российских финансов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что будут предприняты ответные действия на конфискацию российских активов. Он поручил правительству разработать пакет мер, если подобное произойдет.

Также сообщалось, что глава Евросовета Антониу Кошта заявил о заморозке активов РФ до конца конфликта на Украине. Соответствующее решение было согласовано во время саммита 23 октября 2025 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.