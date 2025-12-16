На новейшей подлодке «Великие Луки» подняли Андреевский флаг

В Петербурге торжественно подняли Андреевский флаг на новейшей подлодке «Великие Луки». Субмарина построена на «Адмиралтейских верфях» для Балтийского флота.

Это уже третий корабль из серии. Как заявил главнокомандующий ВМФ, в нем сочетаются передовые технологии и сложные технические решения. Подлодка отличается низким уровнем шума и способна погружаться на глубину до 300 метров. На ее борту установлена система акустической защиты и современное вооружение. Накануне экипаж завершил испытания, которые подтвердили все тактико-технические характеристики.

